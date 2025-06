In Olanda c' è un nuovo allenatore rivelazione

scorso maggio, Paul Simonis ha stupito tutti con il suo approccio innovativo e la sua capacità di motivare la squadra, dimostrando che il talento può nascere anche inaspettatamente. Ora, tra i grandi nomi del calcio olandese, si affaccia come una vera rivelazione. È la storia di un allenatore che sta ridefinendo le regole del gioco e catturando l’attenzione di tutto il paese.

Tra i nominati al Rinus Michels Award 2025, il premio assegnato olandese all’allenatore dell’anno, accanto agli scontati Peter Bosz e Francesco Farioli ( che si sono combattuti il campionato fino all'ultima giornata alla guida del PSV e dell'Ajax) c’è Paul Simonis. Se i primi due tecnici sono ampiamente conosciuti, l’ultimo fino a poco tempo fa era noto solo agli addetti ai lavori: pensate che in occasione della finale di coppa d’Olanda dello scorso 21 aprile tra il suo Go Ahead Eagles (d'ora in poi: GAE) e l’AZ Alkmaar, uno steward del De Kuip gli chiese il biglietto per poter accedere allo stadio. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com