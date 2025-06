In migliaia per l’addio a Martina | L’amore vero non è dipendenza

In migliaia si sono riuniti ad Afragola per onorare Martina, una giovane vita spezzata troppo presto, in un momento di profondo dolore e incredulità. La comunità, ancora sconvolta, si stringe intorno alla famiglia e alla memoria di una ragazza che insegna a tutti che l’amore vero non è dipendenza. Un giorno che resterà impresso come simbolo di lutto e riflessione. Un...

È una comunità "stordita, spezzata, incredula" – per usare le parole sferzanti dell'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia – quella che è scesa in piazza a Afragola per dare l'ultimo saluto a Martina Carbonaro. Per la città alle porte di Napoli è stato il giorno del dolore e del lutto. In migliaia si sono ritrovati dentro e davanti alla basilica di sant'Antonio da Padova per i funerali della 14enne uccisa dal suo ex fidanzato di 19 anni. Un lungo applauso ha salutato il feretro bianco. E qualcuno dalla folla ha urlato "giustizia, giustizia". "Martina sei la figlia di tutti noi", mentre altri hanno inveito contro Alessio, l'ex della ragazzina, che da mercoledì è in carcere.