In Italia con il barcone | E ora dove andiamo?

In Italia con il barcone: un viaggio estremo di speranza, coraggio e sacrificio. Khairi Nouri, giovane tunisino, racconta la sua drammatica traversata da Tunisi a Mazara del Vallo, un percorso lungo e rischioso che ha cambiato per sempre la sua vita. Ma ora, dopo aver attraversato mari e terre, ci chiediamo: dove andiamo da qui? Un’altra sfida, un’altra pagina della migrazione italiana che merita di essere ascoltata.

"Dalla Tunisia a Mazara del Vallo con un barcone di 6 metri. A bordo eravamo 24 persone tra cui bambini e donne. Un viaggio di 12 ore costato 2mila euro, tutto ciò che avevo". E’ il racconto di Khairi Nouri, uno dei due giovani tunisini denunciati ieri per l’ occupazione abusiva dell’ex studio odontotecnico di via Gavardini. Khairi è arrivato in Italia 10 mesi fa. Da Mazara del Vallo ha poi risalito la penisola fino a Pesaro, dove per un periodo ha trovato lavoro come operaio. "Ho fatto la richiesta dell’asilo politico e sono in attesa del mio documento – racconta –. Qui non ho mai avuto problemi, mai una denuncia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it