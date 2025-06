In giunta persone di mia fiducia ora aspetto gli ex assessori

in giunta, persone di mia massima fiducia, sono pronte a lavorare con dedizione per la nostra città. Ora aspetto gli ex assessori per un necessario confronto e per integrare al meglio le nuove energie. La mia priorità è guidare Avellino con rapidità e competenza, ascoltando tutte le voci e puntando a risultati concreti. Insieme, possiamo scrivere un nuovo capitolo di crescita e sviluppo.

Tempo di lettura: 3 minuti " Ho scelto tre professionisti che conoscono a fondo le dinamiche politico-amministrative del capoluogo e dell'Irpinia. Ho scelto tre profili tecnici perchè la città mi ha chiesto di fare presto e così ho fatto". Lo dice il sindaco di Avellino, Laura Nargi, nella conferenza stampa convocata ad horas dopo la firma dei decreti di nomina dei tre nuovi assessori (CLICCA E LEGGI QUI). Durante l'incontro della stampa i tre non sono presenti: "Preferisco presentarli a maggioranza e opposizione in Aula perché questo è il mio modo di fare e continuerò a fare così", dice Nargi passando poi in rassegna i curricula.

In questa notizia si parla di: Assessori Giunta Persone Fiducia

