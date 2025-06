In fiamme la Facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia Ecco cosa si sa del gravissimo incidente

Un incendio devastante ha colpito la facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia, coinvolgendo le aule dedicate alla viticoltura e all’enologia. L’incendio, ancora sotto indagine, è stato attribuito all’etanolo e alle bombole di protossido di azoto, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza degli ambienti di studio e di ricerca. La comunità attende con ansia aggiornamenti e misure per garantire la tutela di studenti e personale.

Incendio nei locali dove si tengono anche le lezioni di viticoltura ed enologia. Sotto "accusa" l'etanolo e le bombole di protossido d'azoto. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Paura questa mattina a Viterbo per un vasto incendio che ha distrutto parte dell'Università della Tuscia. Le fiamme sarebbero partite dal tetto di una palazzina della Facoltà di agraria, dove erano in corso lavori di ristrutturazione Tweet live su X

#Viterbo, #incendio facoltà di agraria: fiamme sotto controllo, proseguono le operazioni di spegnimento dall’esterno e all’interno dell’ala universitaria interessata. Quattro squadre di #vigilidelfuoco tuttora al lavoro [#4giugno 16:45] Tweet live su X

Viterbo, in fiamme l'università della Tuscia