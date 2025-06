in due sul monopattino lo scontro e la caduta grave 14enne

Un incidente gravissimo scuote la tranquilla frazione di Terrazzano a Rho: un ragazzino di 14 anni, in sella a un monopattino, ha subito gravi ferite dopo uno scontro con un furgone. L'incidente, avvenuto poco prima di mezzogiorno in via Carlo Cattaneo, desta preoccupazione tra residenti e genitori. La dinamica resta ancora da chiarire, ma la scena è stata immediatamente drammatica, lasciando tutti con il fiato sospeso. Sarebbe...

Un ragazzino di 14 anni è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri mattina nella frazione Terrazzano di Rho. È successo poco prima di mezzogiorno, in via Carlo Cattaneo. Il minorenne era a bordo di un monopattino insieme a un amico quando, giunto all’altezza di uno stop, per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con un furgone. In seguito all’impatto i due ragazzini sono finiti a terra sull’asfalto. Sarebbe stato il conducente del furgone a chiamare la centrale operativa dell’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu), che ha chiamato sul posto un’ambulanza e un’automedica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it