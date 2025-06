In Corea del Sud l’isola di Jeju ospita le celebrazioni ufficiali del World Environment Day una giornata che vuole essere una vera e propria chiamata all’azione collettiva e individuale

In occasione del World Environment Day, l’isola di Jeju in Corea del Sud si trasforma in un palcoscenico globale per sensibilizzare e agire contro la crisi della plastica. Un problema ormai ovunque, dalle confezioni ai vestiti, dall’aria che respiriamo ai mari che ci circondano. È tempo di cambiare rotta: ciascuno di noi può fare la differenza per proteggere il nostro pianeta e preservare il suo equilibrio naturale.

N ei vestiti, nelle confezioni, nei cosmetici, persino nell’aria che respiriamo: la plastica è ovunque e, proprio per questo, sta diventando uno dei problemi ambientali più gravi e urgenti del nostro tempo. Ogni giorno, secondo l’ONU, oltre 2.000 camion carichi di rifiuti plastici finiscono nei nostri mari, fiumi e laghi. Una quantità impressionante, che soffoca gli ecosistemi, altera gli equilibri naturali e mette a rischio la salute di tutti, esseri umani compresi. Per questo, la Giornata Mondiale dell’Ambiente 2025 è dedicata alla lotta all’inquinamento da plastica. Una chiamata, collettiva e individuale a riflettere, ma soprattutto, ad agire. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In Corea del Sud, l’isola di Jeju ospita le celebrazioni ufficiali del World Environment Day, una giornata che vuole essere una vera e propria chiamata all’azione, collettiva e individuale

Segui queste discussioni su X

Condivido con voi alcuni articoli usciti in questi giorni su L'ISOLA DEGLI IDEALISTI. Grazie alla stampa per l’attenzione e le belle parole dedicate al film, ora nelle sale italiane. #LIsolaDegliIdealisti #RassegnaStampa #QuoteStampa #GiorgioScerbanenco Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

Corea del Sud - isola di Jeju prima parte