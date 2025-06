IN – Chivu incontro positivo con la dirigenza dell’Inter | presto la firma

L'Inter ha ufficializzato il rinnovo della fiducia in Cristian Chivu, chiudendo un importante ciclo di incontri con la dirigenza. La firma è ormai prossima, e la scelta di puntare sull’ex calciatore promette entusiasmo e rinnovamento. Dopo una serie di consultazioni e confronti a Palazzo Parigi, Milano, la dirigenza nerazzurra conferma la volontà di affidarsi a Chivu per guidare la squadra nella stagione 2025/26. La novità segna un nuovo capitolo per l’Inter, che guarda al futuro con ottimismo.

L’Inter ha sciolto le riserve: sarà Cristian Chivu il nuovo allenatore della squadra nerazzurra per la stagione 202526. Dopo il rifiuto da parte del Como di lasciar partire Cesc Fabregas, il club di Viale della Liberazione ha deciso di puntare sull’ex calciatore. Incontro terminato proprio in questi minuti tra il tecnico e la dirigenza nerazzurra, direttamente a Palazzo Parigi, Milano. Di seguito la notizia riportata dal nostro inviato Onorio Ferraro presente sul posto. INCONTRO POSITIVO – Già in orbita Inter da tempo, con un passato vincente da tecnico della Primavera e reduce da una positiva esperienza alla guida del Parma, con cui ha raggiunto la salvezza in Serie A nella seconda metà della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - IN – Chivu, incontro positivo con la dirigenza dell’Inter: presto la firma

In questa notizia si parla di: Chivu Incontro Dirigenza Inter

Chivu, domani l'incontro con il Parma: c'è fiducia, nonostante l'Inter sullo sfondo - Chivu domani sfiderà il Parma con la determinazione di chi crede nel proprio valore, nonostante l’ombra dell’Inter sullo sfondo.

Mentre una parte di tifoseria nerazzurra spera in Cesc Fabregas, la Gazzetta dello Sport è certa sulla via intrapresa dalla dirigenza dell'Inter: il prossimo allenatore della Beneamata sarà Cristian Chivu Partecipa alla discussione

#Inter #Chivu Non mi pare che ci sia stato l'annuncio ufficiale. Magari qualche sano dubbio lo sta avendo la dirigenza. Almeno lo spero. Dateci #Mourinho. O #Zenga. Partecipa alla discussione

Chivu Inter (Sky): incontro positivo con i nerazzurri! Domani altro appuntamento, poi la firma - Chivu Inter (Sky): incontro positivo con i nerazzurri! Domani altro e ultimo appuntamento, poi la firma sul contratto del tecnico L’Inter ha scelto Cristian Chivu come nuovo allenatore per la prossima ... Come scrive calcionews24.com

Sky – Inter-Chivu, incontro positivo: domani nuovo summit, poi la firma. Gli aggiornamenti - E' terminato l'incontro tra la dirigenza dell'Inter e Cristian Chivu, prescelto dai nerazzurri per diventare il nuovo allenatore ... Riporta fcinter1908.it

Chivu Inter, incontro in corso tra il tecnico e la dirigenza nerazzurra: le ultimissime – VIDEO - Chivu Inter, in questi minuti incontro in corso tra il tecnico del Parma e la dirigenza nerazzurra: le ultimissime di mercato Ore decisive in casa Inter per la scelta del nuovo allenatore dopo l’addio ... Si legge su calcionews24.com