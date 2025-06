In campo contro la violenza c’è la mediazione

In campo contro la violenza, la mediazione si fa gioco. "La mediazione nel pallone" è l’evento promosso oggi al Salone Margherita Hack di Empoli, organizzato dall’Associazione nazionale mediatori professionisti e dalla Asd Avane. Patrocinato dal Comune, questo laboratorio creativo e divertente insegna ai giovani calciatori che la collaborazione è la vera vittoria. L’incontro, dopo i primi momenti di confronto, si trasforma in un’occasione unica per diffondere valori positivi e sportivi tra le nuove generazioni.

"La mediazione nel pallone". Questo il tema centrale dell'evento organizzato oggi al Salone Margherita Hack di Empoli, dall' Associazione nazionale mediatori professionista in collaborazione con la locale società di calcio dilettanti Asd Avane. Un'iniziativa patrocinata dal Comune di Empoli, che attraverso un laboratorio creativo e giocoso mira a trasmettere a baby calciatori il messaggio che collaborando si vince tutti. L'incontro, dopo i saluti istituzionali da parte dell'assessore allo sport di Empoli Laura Mannucci, sarà aperto alle 16 dall'intervento dell'avvocato Pietro Beretta Anguissola intitolato "Il conflitto in ambito sportivo".

La lotta alle discriminazioni 'PerLeDonne' e scuole in campo contro la violenza di genere - PerLeDonne odv si impegna attivamente nella lotta contro le discriminazioni e la violenza di genere, promuovendo sensibilizzazione e educazione nelle scuole del territorio.

