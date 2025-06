In arrivo le nuove funzioni degli AirPods

In arrivo le nuove funzioni degli AirPods, pronti a rivoluzionare il modo di vivere l'audio quotidiano. Apple si prepara a un grande step con la prossima versione di iOS, annunciata alla WWDC, che porterà aggiornamenti innovativi per gli auricolari di Cupertino. La novità più interessante riguarda l'introduzione di nuovi gesti della...

AGI - Apple si prepara a rinnovare profondamente l'esperienza d'uso degli AirPods. Secondo un'esclusiva pubblicata dal sito specializzato 9to5Mac, nella prossima versione di iOS, che sarà presentata ufficialmente durante la WWDC della prossima settimana, potrebbero arrivare una serie di nuove funzioni pensate per rendere ancora più “intelligenti” gli auricolari di Cupertino. La novità più interessante riguarda l'introduzione di nuovi gesti della testa per controllare le principali funzioni degli AirPods. In pratica, sarà possibile regolare il volume o gestire le chiamate semplicemente con un movimento del capo, senza dover toccare gli auricolari o lo smartphone. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - In arrivo le nuove funzioni degli AirPods

Contenuti che potrebbero interessarti

Nuove spiagge cani in arrivo: la mappa delle aree di sgambatura a Genova - A Genova si prospettano importanti novità per i nostri amici a quattro zampe: oltre alle 43 aree cani già esistenti, ne sono in fase di progettazione altre 20 e, soprattutto, tre nuove spiagge dedicate.

Segui queste discussioni su X

In arrivo le nuove stagioni dei giochi al massacro coreani e di The Bear, tornano anche Ginny e Georgia. Ma non solo sequel, anche alcune novità come The Waterfront e Olympo Tweet live su X

? #Morata sull’arrivo in rossonero di Igli #Tare e Massimiliano #Allegri: "Se ho già parlato con loro del mio futuro? No, o almeno, non nelle nuove vesti. Perché Max lo sento spesso per il rapporto che ci lega. Tare l’ho visto un paio di volte a cena con amici m Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Come Aggiornare iOS 18 AirPods/AirPods Pro 2 Head Gesture