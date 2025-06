In arrivo le nuove funzioni degli AirPods

AGI - Apple si prepara a rinnovare profondamente l'esperienza d'uso degli AirPods. Secondo un'esclusiva pubblicata dal sito specializzato 9to5Mac, nella prossima versione di iOS, che sarà presentata ufficialmente durante la WWDC della prossima settimana, potrebbero arrivare una serie di nuove funzioni pensate per rendere ancora più “intelligenti” gli auricolari di Cupertino. La novità più interessante riguarda l'introduzione di nuovi gesti della testa per controllare le principali funzioni degli AirPods. In pratica, sarà possibile regolare il volume o gestire le chiamate semplicemente con un movimento del capo, senza dover toccare gli auricolari o lo smartphone. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - In arrivo le nuove funzioni degli AirPods

