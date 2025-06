In arrivo il tour estivo dedicato alla protezione della pelle Hostess e apecar in giro per la città per distribuire solari

la tutela della pelle in Italia, impegnato a sensibilizzare e prevenire i danni causati dall'esposizione al sole. Un'occasione imperdibile per scoprire come proteggere la propria pelle con prodotti di qualità e consigli esperti. Non mancate all'appuntamento con il “Dr. Max Summer Tour” a Rimini: un viaggio di salute e benessere che vi accompagnerà lungo tutta l'estate!

Arriva a Rimini "Dr. Max Summer Tour", il tour estivo dedicato alla protezione della pelle. Nella città romagnola sarà presente nei punti nevralgici della città dal 19 al 22 giugno con attività ludiche, come quiz a premi, di sampling e di informazione.

