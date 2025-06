In arrivo EstemporArt il coraggio va in mostra all' Edicola della Legalità

Un'occasione unica per scoprire come l'arte possa trasformare il dolore in speranza. A Pisa, il coraggio va in mostra all’Edicola della Legalità, portando le opere realizzate nella Tenuta di Suvignano, simbolo di rinascita e lotta contro la mafia. Non perdere questa esposizione che unisce creatività e impegno civile, offrendo a tutti un messaggio potente: l’arte può essere uno strumento di cambiamento. Ti aspettiamo per vivere insieme questa esperienza emozionante.