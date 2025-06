Imprevisto sui lavori per la fibra ottica | tubo rotto e fuga di gas intervento dei vigili del fuoco

Un intervento tempestivo e fondamentale quello dei vigili del fuoco di Firenze questa mattina a Borgo San Lorenzo, dove un incidente durante i lavori per la fibra ottica ha causato un tubo rotto e una fuga di gas. La pronta risposta delle forze dell’ordine ha garantito la sicurezza dei residenti e la gestione dell’emergenza. Scopriamo come si sono svolti i soccorsi e quali misure sono state adottate per ripristinare la normalità .

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti intorno alle 9:30 di questa mattina nel comune di Borgo, in via Francesco Niccolai, per una fuga di gas arrivata in seguito ad un incidente durante alcuni lavori per il passaggio della fibra ottica. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Imprevisto sui lavori per la fibra ottica: tubo rotto e fuga di gas, intervento dei vigili del fuoco

