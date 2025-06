Imprenditore arrestato a Ischia | si presentava come referente del clan Moccia

Un ombrello di illegalità si è abbattuto su Ischia, dove un imprenditore arrestato si spacciava come referente del clan Moccia, manipolando il tessuto economico locale. Dal suo arresto ai domiciliari, emergono dettagli inquietanti: avrebbe costretto altri imprenditori a scegliere la sua compagnia di navigazione per i trasporti di rifiuti, tessendo un reticolo di estorsione e corruzione. Continua a leggere per scoprire come questa vicenda scuote le fondamenta dell’isola.

