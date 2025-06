Impennata del turismo Una riscoperta ’tricolore’ del fascino di Pontremoli

L’estate 2024 segna una vera e propria rinascita per Pontremoli, con un aumento record di visitatori e presenze che sottolineano il suo irresistibile fascino. La crescita, alimentata principalmente dal turismo domestico, evidenzia come questa gemma tricolore stia tornando al centro dell’attenzione, valorizzando le sue ricchezze storiche, artistiche e ambientali. È il momento di scoprire perché Pontremoli sta conquistando sempre più cuori e vi aspetta a braccia aperte.

I turisti crescono così come l'interesse per le bellezze storiche, artistiche e ambientali del Comune di Pontremoli. Il trend positivo delle scorse stagioni è proseguito con un'impennata delle diverse attività. Il 2024 indica un aumento dei visitatori che sono stati 11.5078 (+14,9%) e delle presenze (si contano le notti trascorse negli esercizi ricettivi): 21.585 (+ 9,1%). La spinta è arrivata principalmente dai mercati nazionali della domanda (+16,6%) corrispondenti a 1.300 notti in più rispetto al 2023, mentre i risultati sono stati lievemente negativi per il turismo internazionale (-2,5%). In questo caso sono diminuite di 192 unità le presenze straniere rispetto all'anno precedente.