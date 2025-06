Imane Khelif esclusa dal torneo di Eindhoven dopo l’introduzione dei test genetici

L'esclusione di Imane Khelif dal torneo di Eindhoven ha acceso un acceso dibattito sulla nuova politica della World Boxing. La restrizione, basata sui test genetici obbligatori, solleva questioni etiche e sportive, mettendo in discussione i limiti tra equità e privacy. Mentre la boxe si confronta con queste innovazioni, il caso di Khelif evidenzia la complessità di garantire un campo di gioco giusto, senza sacrificare i diritti individuali. La questione rimane aperta, lasciando spazio a riflessioni profonde sul futuro dello sport.

La pugile algerina Imane Khelif è tornata al centro delle polemiche ed è stata esclusa dal torneo di boxe di Eindhoven. Tutto è partito dalla nuova regola della World Boxing, la federazione nata per sostituire l’Iba, che ha introdotto i test genetici obbligatori per determinare il sesso degli atleti. Proprio il test Pcr, che permette di rilevare la presenza del cromosoma Y, avrebbe determinato l’esclusione dell’atleta dal torneo. Il direttore del reparto media del torneo olandese, Dirk Renders, si è detto rammaricato: «La decisione di escludere Imane non è nostra. Ce ne rammarichiamo». Anche il sindaco della città, Jerone Disselbloem, è intervenuto sulla vicenda con una lettera alla federazione internazionale in cui ha scritto: «Per quanto ci riguarda, tutti gli atleti sono benvenuti a Eindhoven. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Imane Khelif esclusa dal torneo di Eindhoven dopo l’introduzione dei test genetici

