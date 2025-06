Ilaria Salis terrorizzata | Via l' immunità? Persecuzione politica

Ilaria Salis si trova sul filo del rasoio, con la minaccia di perdere l'immunità e affrontare una persecuzione politica che rischia di cambiare radicalmente il suo destino. La recente riunione della commissione giuridica del Parlamento europeo ha acceso i nervi, mentre si avvicina il momento decisivo. La sua battaglia per difendere i diritti e la libertà di espressione è più urgente che mai: in questo scenario incerto, ogni decisione potrebbe fare la differenza.

Ora Ilaria Salis rischia davvero. La revoca dell'immunità è sempre più vicina. Ieri la commissione giuridica Juri del parlamento europeo si è riunita per discutere nuovamente il caso dell'europarlamentare d Avs e valutare se acconsentire alla richiesta arrivata dall'Ungheria di Viktor Orban affinché il processo a suo carico possa proseguire. Nel corso della riunione sono state analizzatele risposte fornite dal procuratore ungherese. Il relatore della pratica, lo spagnolo Adrián Vázquez Lázara (Ppe), ha annunciato che chiederà la revoca dell'immunità, in quanto non sussistono gli "estremi" per "proteggere" l'eurodeputata.