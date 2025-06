Il volto di Cristo nel mosaico di San Giovanni in Laterano | un enigma storico

Il volto di Cristo nel mosaico di San Giovanni in Laterano rappresenta un vero e proprio enigma storico, un capolavoro che ha rivoluzionato l’arte religiosa. È il primo ritratto ufficiale del suo genere, un’immagine che sfidò le convenzioni dell’epoca e catturò l’attenzione di tutti. Ma cosa voleva comunicare l'imperatore con questa audace rappresentazione? Scopriamolo insieme, immergendoci in un viaggio tra fede, potere e innovazione artistica.

AGI - Fu il suo primo ritratto ufficiale. È il volto di Cristo nel mosaico absidale nella basilica di San Giovanni in Laterano. Stando a ricostruzioni e approfondimenti storici, fino all'epoca costantiniana non si era mai visto il primo piano di Gesù in un'opera d'arte così imponente e aperta al pubblico, per giunta a Roma. Difficile immaginare che la cosa potesse passare inosservata. Stupire era quello che l'imperatore voleva? Intendeva esibire il Nazareno come poster dell'antichità e suo divino protettore? Oppure cercava solo un sigillo da imprimere al suo nuovo corso imperiale? Il paganesimo ancora non era stato sradicato del tutto. 🔗 Leggi su Agi.it