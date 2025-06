Il ' viaggio' degli studenti della scuola media contro le mafie | Abbiate fame di conoscenza di giustizia e di verità

Il viaggio degli studenti della scuola media contro le mafie si conclude con un progetto significativo, “Il viaggio attraverso Società e ambiente, diritti umani e natura”, promosso dagli alunni delle classi terze della ‘Viale della Resistenza’ in collaborazione con ‘Libera’. Una testimonianza di impegno e sensibilità, questa iniziativa dimostra come la conoscenza e la giustizia possano diventare strumenti potenti contro le ingiustizie. È un esempio concreto di come i giovani siano pronti a fare la differenza nel mondo.

Giunge a conclusione il progetto “Il viaggio attraverso Società e ambiente, diritti umani e natura”, a cura dagli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado ‘Viale della Resistenza’ in collaborazione con l’associazione ‘Libera’, nomi e numeri contro le mafie. Nel corso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Il 'viaggio' degli studenti della scuola media contro le mafie: “Abbiate fame di conoscenza, di giustizia e di verità”

Leggi anche questi approfondimenti

Cultura, spiritualità e amicizia nel viaggio erasmus degli studenti dell’istituto omnicomprensivo di Alanno in Galizia [FOTO] - Un gruppo di studenti dell'istituto omnicomprensivo di Alanno ha vissuto un'esperienza indimenticabile in Galizia, grazie al progetto Erasmus in collaborazione con l'Ies Gregorio Fernandez di Sarria.

Segui queste discussioni su X

"Siamo lieti che la #RegioneFVG sia stata tappa finale di ‘Strade maestre’. Un progetto che coinvolge gli studenti in un viaggio di mille km a piedi lungo tutta l’Italia per un intero anno scolastico”. Così oggi a Trieste l’assessore @Pier_Roberti https://tinyurl.co Partecipa alla discussione

? Anche il prossimo anno scolastico si terrà il viaggio didattico-formativo a Lampedusa, rivolto agli studenti e alle studentesse delle classi terze di due scuole secondarie di I grado di Roma. Info e modalità di partecipazione ? https://ow.ly/qVzR50W20aY Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Gite scolastiche: elementari, medie e superiori. Che differenza c'è? #prof #scuola #sketch #gag