Il Vergari Day in diretta su Canale Italia | cultura scienza e territorio protagonisti su Notizie Oggi

Il “Vergari Day” approda in televisione. L’importante manifestazione culturale sarà al centro della puntata dell’8 giugno del programma mattutino Notizie Oggi, condotto da Massimo Martire su Canale Italia. L’appuntamento è previsto per le ore 7:30. Nel corso della trasmissione si parlerà di valorizzazione del territorio, ricerca scientifica e tutela del patrimonio culturale. A offrire spunti e riflessioni saranno esperti e rappresentanti istituzionali direttamente coinvolti nell’evento. Ospiti in diretta nazionale: Massimiliano Ferrazzo, assessore alla Riserva. Carmine Lupia, coordinatore scientifico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it