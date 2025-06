Il Venezuela avverte | viaggiare negli Stati Uniti è un grande rischio

Il Venezuela lancia un avvertimento ai suoi cittadini: viaggiare negli Stati Uniti potrebbe essere più rischioso che mai. Con le nuove restrizioni imposte dalla Casa Bianca, il ministro degli Interni, Diosdado Cabello, sottolinea che non si tratta solo di un problema per i venezuelani, ma di una questione di sicurezza globale. In un contesto di tensioni crescenti, è fondamentale comprendere come queste misure influenzeranno i viaggi e le relazioni internazionali.

Il Venezuela ha avvertito i suoi cittadini che viaggiare negli Stati Uniti equivale a correre un "grande rischio" dopo le nuove restrizioni annunciate dalla Casa Bianca. "Essere negli Stati Uniti rappresenta un grande rischio per chiunque, non solo per i venezuelani", ha dichiarato il ministro degli Interni, Diosdado Cabello, dopo che Washington ha annunciato un nuovi divieti di viaggio per le persone provenienti da 12 Paesi, oltre a restrizioni parziali per altri sette Paesi, tra cui il Venezuela. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Venezuela avverte: viaggiare negli Stati Uniti è un "grande rischio"

