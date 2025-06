Il valore del 5x1000 cos' è e come devolverlo Un gesto che non costa nulla ma vale tanto

destinare a enti e associazioni di volontariato, ricerca, cultura e solidarietà. È un gesto semplice ma potente, che permette a ciascuno di noi di fare la differenza senza spendere nulla in più. Con il 5x1000, puoi contribuire a creare un futuro migliore: scopri come devolverlo e trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un atto di solidarietà concreto.

Il 5x1000 rappresenta uno degli strumenti più efficaci a disposizione dei cittadini per sostenere, senza alcun costo aggiuntivo, il mondo del non profit in Italia. Eppure, nonostante la sua importanza, sono ancora in molti a non sapere esattamente di cosa si tratti o come venga utilizzato. In termini semplici, il 5x1000 è una quota pari allo 0,5% dell’IRPEF – l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – che ogni contribuente può scegliere di destinare a organizzazioni che operano nel campo del sociale, dell’ambiente, della ricerca scientifica, della salute o della cultura, anziché lasciarla allo Stato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net