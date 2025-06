Il treno che porta al mare con meno di 14 euro l' appello | E' un servizio essenziale non sopprimetelo

Il treno che porta al mare con meno di 14 euro rappresenta un vero e proprio appello: non lasciate che venga soppressato. Questo servizio è un tassello fondamentale per chi desidera godersi una giornata di relax con la famiglia, senza svuotare il portafoglio. Un collegamento accessibile e sostenibile, indispensabile soprattutto in tempi di rincari. Supportiamo questa iniziativa, perché un servizio così vale oro e merita di essere preservato.

Raggiungere il mare, per trascorrere una giornata di relax con la propria famiglia, a prezzi accessibili con un collegamento ferroviario a portata di mano per chi vive tra Medesano e Noceto e non solo. Un servizio che vale oro, soprattutto in tempi di rincari di ogni tipo: dal costo dei trasporti.

