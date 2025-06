il travel ban di trump è realtà dal 9 giugno 2025 niente più america per milioni di persone

Dal 9 giugno 2025, il sogno americano si sgretola per milioni di persone: il nuovo travel ban di Trump diventa realtà. Questa misura, annunciata con fermezza, segna un inasprimento delle politiche migratorie statunitensi, alimentando dibattiti globali su sicurezza e diritti umani. La decisione riflette una svolta decisa nelle strategie di immigrazione degli USA, lasciando incertezza e speranze contrastanti nel cuore di chi aspira a una vita oltre oceano.

Il presidente Donald Trump ha annunciato un nuovo divieto migratorio che sta facendo molto discutere a livello internazionale. La decisione è stata firmata ieri e rientra in un piano più ampio di inasprimento delle regole sull’immigrazione, avviato con l’inizio del suo secondo mandato. Secondo la Casa Bianca, la misura è necessaria per proteggere gli Stati Uniti da potenziali minacce terroristiche e da Paesi che non forniscono sufficienti garanzie sui controlli di sicurezza. Il nuovo provvedimento diventerà operativo il 9 giugno 2025, ma i visti già rilasciati resteranno validi. In totale, 12 Paesi sono stati completamente esclusi dall’ingresso negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Cultweb.it