Il tesoro dei Savoia resta allo Stato | rigettata la richiesta di restituzione

Il destino dei tesori dei Savoia si conferma nel patrimonio pubblico italiano, dopo il rigetto della richiesta di restituzione. Gioielli di inestimabile valore, tra diamanti e perle, resteranno a testimoniare la storia di un’intera nazione, anziché tornare alle mani della famiglia reale. Un verdetto che rafforza il legame tra Italia e il suo patrimonio culturale, confermando l’importanza di preservare il patrimonio storico per le future generazioni.

Gioielli per 300 milioni di euro resteranno patrimonio pubblico. Un tesoro composto da seimila diamanti e tremila perle, incastonati in diademi, collane e orecchini, dal valore stimato di circa 300 milioni di euro, non tornerĂ alla famiglia Savoia. Lo ha stabilito il Tribunale civile di Roma, che ha rigettato la richiesta di restituzione dei preziosi depositati presso la Banca d'Italia dall'ultimo re, Umberto II. Emanuele Filiberto: "È un'umiliazione della verità ". La decisione ha suscitato l'ira dell'erede di Casa Savoia, Emanuele Filiberto, che in un'intervista al settimanale Oggi ha espresso la sua delusione: "Sono molto amareggiato, non per il valore economico, ma per l'umiliazione della verità ".