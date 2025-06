Il teatro di Hollywood ridipinge Gesù Cristo | diventa una donna di colore e bisessuale

Il mondo del teatro si trasforma ancora, portando sul palco una visione audace e innovativa di Gesù Cristo. Cynthia Evo, nota per la sua interpretazione di Elphaba in «Wicked», vestirà i panni di un Gesù femminile, di colore e bisessuale, sfidando stereotipi e aprendo nuove riflessioni sulla figura religiosa più iconica. Un casting che promette di rivoluzionare le prospettive tradizionali, lasciando il pubblico senza fiato. Continua a leggere per scoprire questa straordinaria interpretazione.

La Verità non accetta la finzione e la possibilità che una donna nera e bisessuale come la cantante britannica Cynthia #Erivo possa interpretare #Gesù nel musical #JesusChristSuperstar. Partecipa alla discussione

