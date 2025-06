Il teatro come strumento per sviluppare l’empatia Corso di formazione online

Scopri come il teatro può diventare un potente strumento per sviluppare empatia e migliorare le relazioni educative. Questo corso di formazione online, organizzato e certificato da SO.GE.S S.r.l. e rivolto a docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado, offre strumenti pratici e innovativi attraverso tre incontri interattivi. Un'opportunità imperdibile per arricchire il proprio approccio pedagogico e promuovere un ambiente scolastico più inclusivo e coinvolgente.

Corso di formazione professionale per docenti, organizzato e certificato da SO.GE.S S.r.l. (Società del gruppo Orizzonte Scuola), ente accreditato al MIUR ai sensi della direttiva 1702016 Percorso formativo per docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado Questo percorso formativo di 3 incontri online intende fornire ai docenti strumenti teatrali per sviluppare empatia, ascolto e inclusione nella relazione educativa, con particolare . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

