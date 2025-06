Il talento di Mr C | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera, su Rai 2 alle 21:20, non perdete "Il talento di Mr. C", un film del 2022 diretto da Tom Gormican che mette in scena Nicolas Cage nel ruolo di sé stesso, in una divertente parodia. Un mix irresistibile di azione, umorismo e autoironia che vi farà ridere e riflettere sulla Hollywood e sui suoi protagonisti. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa pellicola imperdibile!

Il talento di Mr. C: trama, cast e streaming del film su Rai 2. Questa sera, giovedì 5 giugno 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il talento di Mr. C (The Unbearable Weight of Massive Talent), film del 2022 diretto da Tom Gormican. L'opera ha come protagonista Nicolas Cage, il quale porta in scena una versione parodistica di se stesso. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. L'attore hollywoodiano Nicolas Cage è in difficoltà con la sua carriera dopo essere stato scartato per diversi ruoli cinematografici importanti ed è costantemente assillato e tormentato da "Nicky", che gli appare come il se stesso più giovane (e di maggior successo).