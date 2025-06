Il sogno A2 di Treviglio si spegne in gara-5 | Montecatini vince al PalaFacchetti Tav fuori in semifinale

Il sogno a2 di Treviglio si spegne in una battaglia emozionante che ha visto Montecatini conquistare la serie al PalaFacchetti, interrompendo con determinazione il cammino dei biancoverdi. Nonostante l’entusiasmo e il calore di oltre 2.200 tifosi, la TAV Treviglio non riesce a superare l’ostacolo finale, chiudendo così un capitolo importante della propria storia. Ora, si apre una nuova stagione di speranze e sfide…

Treviglio. La TAV Treviglio vede interrompersi il sogno di accesso alla finale promozione. Con il secondo successo consecutivo al PalaFacchetti, la Herons Montecatini chiude definitivamente la serie (68-75), estromettendo definitivamente i biancoverdi dalla lotta per salire in A2, nonostante la speranza e la spinta di oltre 2.200 spettatori. Il quintetto della serie, per coach Villa, è sempre quello composto da Vecchiola, Abega, Alibegovi?, Sergio e Manenti. In casa Herons, a parte gara 1, gli effettivi di partenza sono ancora Benites, Chiera, Natali, Arrigoni e Sgobba. Abega segna il primo canestro, Vecchiola fa 12 in lunetta e Manenti colpisce da sotto: il 5-4 dei primi 4? di gioco risulterà essere l’unico vantaggio della gara per i padroni di casa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it