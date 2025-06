Il sindaco Capraro si rivolge a Chi l’ha visto? per risolvere il mistero dell’uomo seminudo che vaga tra Cassino e Villa Santa Lucia

Il sindaco Capraro lancia un appello a chiunque abbia incontrato l'uomo seminudo tra Cassino e Villa Santa Lucia. Da mesi, la sua presenza inquieta la comunità: un volto sconosciuto, rifiutoso di aiuti, che sembra vivere ai margini della società. La sua condizione critica solleva domande e preoccupazioni. Se avete informazioni o l'avete visto, la vostra collaborazione può fare la differenza per lui e per la nostra comunità.

Da mesi ormai, un uomo seminudo e visibilmente trasandato vaga nella zona di Villa Santa Lucia nei pressi di un supermercato. Le sue condizioni sono apparse sin da subito critiche: rifiuta cibo, vestiti, assistenza sanitaria. A tratti è aggressivo, ma non sembra pericoloso: più che altro, appare. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Il sindaco Capraro si rivolge a “Chi l’ha visto?” per risolvere il mistero dell’uomo seminudo che vaga tra Cassino e Villa Santa Lucia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Vive solo in mezzo alla strada, interviene il sindaco Capraro e chiede senso di responsabilità - In un'epoca in cui la solidarietà diventa un imperativo sociale, il sindaco Orazio Capraro non resta a guardare.

Cosa riportano altre fonti

ANDRIA. Vincenzo Zaccaro revoca le dimissioni