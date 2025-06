Il silenzio di Mosca spaventa il mondo | timori per una possibile risposta nucleare

Il silenzio inquietante di Mosca preoccupa il mondo, mentre si intensificano i timori di una risposta nucleare. Un attacco massiccio e coordinato ha colpito basi strategiche russe, segnando un'escalation che mette in crisi la stabilità globale. Con droni ucraini che distruggono velivoli capaci di trasportare armi nucleari, la tensione raggiunge nuovi picchi. L’orizzonte si oscura: siamo davvero pronti a una escalation senza ritorno?

Un attacco massiccio e coordinato, come non se ne vedevano da mesi, ha colpito diverse basi strategiche russe, tra cui Engels e Shaykovka. I droni ucraini hanno danneggiato o distrutto numerosi velivoli, compresi i Tu-95 e Tu-22M, bombardieri capaci di trasportare armi nucleari, oltre a un prezioso aereo da ricognizione An-50. Il raid – che ha sfidato apertamente la capacitĂ difensiva russa – è arrivato a meno di 24 ore da un previsto nuovo round negoziale a Istanbul. Eppure, Vladimir Putin non ha proferito parola. Un silenzio assordante, denso di implicazioni strategiche. Nei giorni successivi, il presidente russo si è mostrato solo in occasioni marginali, evitando accuratamente di commentare l'attacco.

