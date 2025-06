il sì alla chiamata da nerviano e parabiago due nuovi diaconi

Il sogno di consacrare la propria vita al servizio della comunità diventa realtà per Riccardo Borsani e Luca Crespi, due giovani diaconi pronti a fare il grande passo. Sabato, nel maestoso duomo di Milano, sotto la guida dell’arcivescovo Delpini, si terrà l’ordinazione sacerdotale di undici candidati, un momento di gioia e speranza che segna un nuovo capitolo di fede e dedizione. La loro testimonianza ci invita a credere nel potere della fede viva.

Un ventiseienne di Parabiago, Riccardo Borsani, e un trentacinquenne di Nerviano, Luca Crespi, saranno tra gli undici diaconi che sabato mattina verranno ordinati sacerdoti nel duomo di Milano dall' arcivescovo Mario Delpini. Don Riccardo era entrato in Seminario nel settembre 2017, a 18 anni, dopo aver conseguito il diploma di perito grafico al Marcora di Inveruno. "La mia fede è nata in famiglia, grazie ai miei genitori e ai miei parenti che, con amore e dedizione, mi hanno trasmesso valori fondamentali" testimonia. "Ho iniziato il mio cammino in parrocchia, un cammino fatto di tappe diverse.