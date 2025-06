Il Senato diventa un ring rissa sul decreto sicurezza Croatti nella mischia | Ci hanno provocato

Il Senato si trasforma in un vero e proprio ring durante il dibattito sul decreto sicurezza, con urla, spintoni e proteste acceso. Tra i protagonisti, il senatore riminese Marco Croatti del M5S e Gaetano Nastri di Fratelli d’Italia, rimasto ferito in un parapiglia che ha scosso Palazzo Madama. Un episodio che sottolinea quanto la politica italiana sia spesso teatro di tensioni e scontri, lasciando il pubblico con molte domande da porsi su come si possa tornare alla calma nel Parlamento.

Rimini, 5 giugno 2025 – La protesta. Poi le urla. Gli spintoni. E un senatore, Gaetano Nastri di Fratelli d’Italia (uno dei tre questori di Palazzo Madama) addirittura rimasto ferito nel parapiglia: ha riportato una contusione lieve a una spalla. Tra i protagonisti ieri dell’ennesima bagarre in aula, scoppiata mentre si votava il decreto legge sulla sicurezza, anche il senatore riminese del M5s Marco Croatti. Durissimo il suo faccia a faccia contro il collega di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo. “Per fortuna ci hanno separato prima che la situazione degenerasse”, ammette Croatti dopo la rissa sfiorata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Senato diventa un ring, rissa sul decreto sicurezza. Croatti nella mischia: “Ci hanno provocato”

