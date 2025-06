‘Il segreto di Aisha’ Musica solidarietà e sostegno concreto

"Il segreto di Aisha" apre le porte a un mondo di musica, solidarietà e impegno concreto, unendo il potere espressivo delle note alla forza di aiutare chi si trova in difficoltà. Promosso dal Comitato di Lucca della Croce Rossa, l’evento di sabato sera in San Romano affronta il delicato tema della violenza di genere attraverso un viaggio musicale firmato da Antonio Rolfini e letture commoventi di Angela Felisati. Un’occasione imperdibile per fare la differenza.

Musica, solidarietà e impegno per offrire un sostegno concreto a chi vive in situazioni di difficoltà. Sono questi i tre aspetti racchiusi dentro ‘Il segreto di Aisha’, il concerto benefico promosso dal Comitato di Lucca della Croce Rossa che si terrà sabato alle 21 in San Romano. Sul palco il delicato tema della violenza di genere, in un viaggio in note firmato da Antonio Rolfini. Ogni parola letta da Angela Felisati sarà infatti alternata da un brano strumentale, per pianoforte o in duo, con il violoncellista Simone Montanari. Un’opera intensa che vuole essere sia un grido contro la violenza, sia un abbraccio per le donne che la subiscono. 🔗 Leggi su Lanazione.it