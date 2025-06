Il sassofonista campano Angelo Gregorio presidente di giuria e direttore artistico di Sanremo in Jazz

Bruxelles chiama, il jazz italiano risponde con energia e passione. L’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, sotto la guida di Pierre Di Toro, annuncia con orgoglio la nomina di Angelo Gregorio, sassofonista campano di talento, come presidente di giuria e direttore artistico di “Sa(n)remo in Jazz”. Un evento che promette di portare il meglio della musica jazz italiana nel cuore dell’Europa, consolidando il nostro ruolo di protagonisti sulla scena internazionale.

Bruxelles chiama, il jazz italiano risponde. L’Istituto italiano di Cultura di Bruxelles, che opera in seno al Ministero degli Esteri e diretto Pierre Di Toro, ha nominato il sassofonista Angelo Gregorio presidente di giuria e direttore artistico di “Sa(n)remo in Jazz”, l’evento musicale internazionale in programma il prossimo 12 giugno 2025 in Belgio, a Bruxelles, presso il Teatro della sede di rue de Livourne. Il progetto, voluto e coordinato dal direttore dell’IIC Pierre Di Toro, si configura come un ponte sonoro tra tradizione e sperimentazione, e punta a valorizzare i nuovi talenti del panorama jazz internazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it