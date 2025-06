Il sale della terra l’omaggio a Salgado

Celebrare un maestro come Sebastião Salgado significa immergersi in un mondo di immagini che raccontano la nostra Terra con intensità e poesia. Questa sera, alle 21.15, il Terminale rende omaggio al grande fotografo con la proiezione del documentario "Il sale della terra" di Wim Wenders, premio speciale a Cannes nel 2015. Un viaggio emozionante tra arte, umanità e natura, per scoprire le storie celate dietro ogni scatto. Non perderlo!

In omaggio al grande fotografo Sebastião Salgado recentemente scomparso, il Terminale ripropone oggi alle 21.15 il documentario Il sale della terra di Wim Wenders, nel 2015 Premio speciale della giuria al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard. Ispirato dalla potenza lirica della fotografia di Salgado, il documentario traccia l’itinerario artistico e umano del fotografo brasiliano attraverso gli sguardi incrociati di Wim Wenders - anch’egli fotografo - e di suo figlio Juliano, che lo ha accompagnato nei suoi ultimi viaggi. Viaggiatore irriducibile, Salgado ha esplorato oltre 40 paesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il sale della terra, l’omaggio a Salgado

Altri articoli sullo stesso argomento

Choc ad Appignano, sale sul tetto del condominio e si spara un colpo di pistola. Il corpo precipita a terra: la vittima ha 58 anni. Indagini in corso - Una tragedia ha scosso Appignano del Tronto, dove un uomo di 58 anni si è tolto la vita questa sera. Dopo essersi arrampicato sul tetto del condominio in via delle Rimembranze, ha esploso un colpo di pistola, precipitando poi a terra.

Segui queste discussioni su X

Il Salar de Uyuni (Bolivia), è il più grande deserto di sale del mondo. Qui, nelle giornate di sole, l'incontro tra cielo e terra vi daranno l'idea di camminare fra le nuvole (mancanza di prospettiva). #LaMagiaNellAria #VentagliDiParole @VentagliP Tweet live su X

Sebastião Salgado, una vita per la fotografia. Il documentario di Wim Wenders sul grande fotografo brasiliano, Il sale della terra, è di nuovo al cinema. https://mymovies.it/cinemanews/2025/192438/… Tweet live su X

Il sale della terra, film di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, su Sebastião Salgado - Trailer