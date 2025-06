Il Roland Garros sempre più azzurro | Errani e Vavassori trionfano nel doppio misto Secondo Slam in carriera per la coppia

Il Roland Garros si tinge sempre più di azzurro, con Sara Errani e Andrea Vavassori che conquistano il secondo Slam della loro carriera nel doppio misto. Sul centrale Philippe-Chartier, i talenti italiani hanno superato gli avversari statunitensi in due set, consolidando la loro posizione nel panorama internazionale. Un trionfo che dimostra come il tennis italiano continui a brillare sui palcoscenici più prestigiosi. La vittoria di oggi è solo l'inizio di un percorso di successi ancora più luminoso...

Sul campo centrale Philippe-Chartier, Sara Errani e Andrea Vavassori si sono imposti sulla coppia statutinese composta da Taylor Townsend e Evan King per 2 set a 0, aggiudicandosi il torneo del doppio misto del Roland Garros. Per il duo italiano si tratta del secondo successo stagionale dopo quello di marzo ad Indian Wells e anche del secondo torneo Slam dopo quello allo Us Open del 2024. La coppia consolida così la terza posizione nel ranking. Il match. Il match è partito in maniera equilibrata nel primo set, con entrambe le coppie capaci di mantenere il servizio sino al 3-3. La svolta è arrivata nel settimo gioco quando gli azzurri riescono a guadagnare il break portandosi sul 4-3. 🔗 Leggi su Open.online