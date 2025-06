Il ritorno di Tamberi a Tokyo la liberazione contro il dolore e i Mondiali | Non prendo più il Toradol prima di ogni gara

Dopo 265 giorni di silenzio e sofferenza, Gianmarco Tamberi torna a calcare il tartan con rinnovata forza e passione al Golden Gala “Pietro Mennea”. La sua rinascita segna un nuovo capitolo, reso possibile dalla fiducia in sé stesso e dal sostegno dei tifosi. Gimbo è pronto a scrivere un’altra pagina di storia, dimostrando che la determinazione può superare ogni ostacolo. E ora, la vera sfida ha inizio...

Dopo 265 giorni di assenza dalle competizioni, Gianmarco Tamberi tornerà in perdona venerdì 6 giugno in occasione del Golden Gala "Pietro Mennea", quinta tappa della Diamond League 2025. L'ultima apparizione risale allo scorso settembre a Bruxelles, ma ora Gimbo è pronto a ripartire, anche grazie – e forse soprattutto – alla spinta dei suoi tifosi. È stato proprio un sondaggio lanciato sui social a convincerlo a prendere parte all'evento romano. Alla vigilia del Gala, durante la conferenza stampa, il campione olimpico ha parlato con emozione del suo ritorno in gara, ma anche del futuro, con uno sguardo rivolto ai Mondiali di Tokyo 2025 e alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.