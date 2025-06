il riconoscimento internazionale dell autonomia marocchina cresce con il supporto del regno unito 

Il panorama diplomatico sul Sahara Occidentale si trasforma grazie al sostegno crescente del Regno Unito all’autonomia proposta dal Marocco. Questa svolta rappresenta un importante passo avanti verso una soluzione duratura, riconoscendo ufficialmente l’iniziativa marocchina come la più credibile e pragmatica. A Rabat, è stata firmata una dichiarazione congiunta che rafforza ulteriormente questa alleanza strategica, segnando un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali sulla questione.

"Svolta diplomatica sulla questione del Sahara Occidentale, il Regno Unito ha ufficializzato e approvato l'iniziativa dell'autonomia marocchina, proposta nel 2007, come "la soluzione più credibile, praticabile e pragmatica per una risoluzione duratura della disputa regionale". A Rabat è stata formalizzata una dichiarazione congiunta firmata dal Segretario di Stato britannico per gli Affari Esteri, del Commonwealth e dello Sviluppo, David Lammy, e dal ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita. La dichiarazione evidenzia la necessità di un impegno tempestivo e costruttivo delle parti coinvolte nel processo politico sotto l'egida delle Nazioni Unite e nel documento si evince che "Londra riconosce l'importanza strategica della questione del Sahara per il Marocco e il ruolo centrale del Re Mohammed VI nel promuovere un impulso positivo".