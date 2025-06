il regno unito prepara un grande piano di riarmo contro la minaccia russa

Il Regno Unito si prepara a rafforzare la propria difesa con un ambizioso piano di riarmo, puntando su sottomarini nucleari, navi da combattimento e aerei capaci di trasportare bombe atomiche. Con un investimento di un miliardo e mezzo di euro per nuovi stabilimenti di produzione militare, Londra risponde all’aumento delle minacce russe. Si vis pacem, para bellum: sembra dire che la pace si difende con la forza.

Sottomarini a propulsione nucleare, navi da combattimento e aerei da caccia pronti a trasportare bombe atomiche. Più un miliardo e mezzo di investimenti per la creazione di sei nuovi stabilimenti per la produzione di proiettili e materiale esplosivo. Il Regno Unito corre ai ripari contro l'aumento della pressione russa e annuncia un imponente piano di riarmo, incentrato sul potenziamento della Royal Navy. Si vis pacem, para bellum, sembrano dire dalle parti di Londra. Effettivamente, era dai tempi della Guerra Fredda che il Regno Unito non investiva così tanto in spese militari: sintomo di una pressione arrivata ai massimi storici anche in virtù dei rischi a cui è esposto il lato settentrionale europeo, teatro delle mire espansionistiche degli Stati Uniti a danno della Groenlandia e la presenza della Russia, sia in termini militari che commerciali attraverso la cosiddetta flotta fantasma di petroliere e navi cargo.