Il referendum dell' 8 e 9 giugno e gli incidenti sul lavoro | cosa cambia se vince il sì

Il referendum del 8 e 9 giugno mette al centro la sicurezza sul lavoro, chiedendo ai cittadini se vogliono cambiare le norme sulla responsabilità delle aziende in caso di incidenti. Un sì potrebbe rafforzare le tutele e migliorare la prevenzione, responsabilizzando maggiormente i datori di lavoro. Se vince il sì, la legge potrebbe cambiare radicalmente, portando a un sistema più sicuro e giusto per i lavoratori.

Uno dei cinque referendum indetti per domenica 8 e lunedì 9 giugno riguarda la responsabilità in caso di incidenti sul lavoro. Oggi nei casi di appalto o subappalto le aziende committenti non sono responsabili per gli infortuni o le malattie professionali che derivano da rischi specifici. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il referendum dell'8 e 9 giugno e gli incidenti sul lavoro: cosa cambia se vince il "sì"

Indigna ma non stupisce che Meloni non ritirerà la scheda e quindi non voterà al referendum dell'8 e 9 giugno in cui si sceglie se aumentare i diritti e le tutele dei lavoratori contro precarietà, incidenti sul lavoro, licenziamenti. In fondo in quasi 30 anni di politica Partecipa alla discussione

Il mio si anche per diminuire gli incidenti sul lavoro. Fino a quando non ci tocca direttamente, pensiamo che possa accadere solo gli altri ma arriva un giorno che ci sbatti la testa e cambi idea. 8/9 giugno, andiamo a votare. Partecipa alla discussione

