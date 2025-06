Il recupero del Bayesian ci sono altri due indagati per la morte del sub olandese

Il mistero intorno alla tragica morte del sub olandese Rob Cornelis Huijben si approfondisce, con l'apertura di nuove inchieste che coinvolgono altri due indagati: Willem Mange Woute e Jeroen Mooij. Mentre le indagini proseguono, si cerca di fare luce su eventuali responsabilitĂ e circostanze che hanno portato a questa drammatica perdita durante il recupero del veliero Bayesian a Porticello. Restiamo aggiornati per scoprire come evolverĂ questa vicenda.

Altri due indagati per la morte del sub olandese Rob Cornelis Huijben, avvenuta lo scorso 9 maggio durante le operazioni di recupero del veliero Bayesian a Porticello. Si tratta di Willem Mange Woute, responsabile della sicurezza, e Jeroen Mooij, direttore del cantiere. In precedenza era stato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Il recupero del Bayesian, ci sono altri due indagati per la morte del sub olandese

Scopri altri approfondimenti

Bayesian, uno dei sommozzatori impegnati nel recupero del relitto: "Bisogna avere coraggio, lucidità e tante ore di addestramento" - Francesco Costantino, istruttore subacqueo e sommozzatore esperto, è tra i pochi in grado di affrontare le profondità in cui riposa il relitto del Bayesian.

Segui queste discussioni su X

Bayesian, arrivano i sommozzatori sardi per recuperare il relitto inabissato https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/06/02/news/bayesian_sommozzatori_sardi_recupero_relitto_inabissato-424644146/?ref=twhl… Tweet live su X

Il recupero slitta ancora: pescatori e diportisti “ostaggi” del Bayesian https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/05/31/news/il_recupero_slitta_ancora_pescatori_e_diportisti_ostaggi_del_bayesian-424640487/?ref=twhl… Tweet live su X

Sono cominciate le operazioni di recupero del relitto del Bayesian