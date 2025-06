Il rebus strade provinciali | I fondi ci sono serve responsabilità nella spesa

Il rebus delle strade provinciali si risolve con responsabilità e gestione oculata dei fondi disponibili. Nonostante le dure critiche del centrosinistra, il centrodestra unito ribadisce che i fondi ci sono e la priorità è mantenere in sicurezza la viabilità provinciale. La sfida è tradurre le risorse in interventi concreti, garantendo strade sicure per tutti i cittadini. La questione rimane aperta: come assicurare manutenzione efficace con risorse limitate?

Manutenzione delle strade provinciali, il centrodestra unito risponde alle dure critiche avanzate nei giorni scorsi dal Pd e dagli amministratori del centrosinistra sul taglio del 70% dei fondi per la manutenzione della viabilità provinciale da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. In particolare il consigliere regionale Pd Daniele Valbonesi aveva postato sui suoi social un video, dalla frazione di Spinello, che viene citata come esempio dei danni che concretamente questo taglio andrà a produrre sui territori. La prima smentita arriva dall'onorevole e coordinatrice regionale di Forza Italia Rosaria Tassinari che ha voluto ribadire che "i fondi ci sono, ora serve responsabilità nella spesa".

STRADE PROVINCIALI, SICUREZZA A RISCHIO PER TAGLIO FONDI MANUTENZIONE