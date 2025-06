Il rapporto del Copasir | Casarini spiato col governo Conte II e Cancellato non dagli 007 italiani

Il rapporto del Copasir svela un retroscena sorprendente: il giornalista Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, non è stato spiato dagli 007 italiani con lo spyware Graphite della società israeliana Paragon Solutions. La relazione, approvata all’unanimità, conferma l’assenza di intercettazioni da parte dei servizi segreti nazionali, gettando nuova luce sulle dinamiche di sicurezza e sulla gestione delle tecnologie di sorveglianza in Italia. Ma quali implicazioni si celano dietro questa scoperta?

AGI - I Servizi segreti italiani non hanno mai intercettato il giornalista e direttore di Fanpage Francesco Cancellato con l'utilizzo dello spyware Graphite della società israeliana Paragon Solutions. È quanto emerge dalla relazione, approvata all'unanimità, dal Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presieduto da Lorenzo Guerini, che ha svolto una serie di accertamenti con audizioni e visionato documenti sul caso ‘dossieraggio' di giornalisti e attivisti. La relazione conferma però che sono stati intercettati Luca Casarini e Giuseppe Caccia, attivisti dell'Ong Mediterranea Saving Humans, e David Yambio. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il rapporto del Copasir: Casarini spiato col governo Conte II e Cancellato non dagli 007 italiani

