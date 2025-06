Il quindicesimo secolo e la guerra del sale

Nel XV secolo, l'Italia frammentata era teatro di una lotta per il controllo delle preziose saline, risorse vitali per economia e potere. Venezia, Estensi e Ravenna si contendono le saline che, come tesori nascosti, alimentano guerre e alleanze. Con lo svanire delle saline di Chioggia, Venezia si trovò a dover espandere la propria influenza attraverso strategie audaci e conquiste. È così che inizia una delle battaglie più intense per il dominio del sale in Italia.

Nel XV secolo l’Italia era frammentata in diverse zone d’influenza: Venezia controllava le saline in Dalmazia e lungo tutta la costa slava; gli Estensi gestivano quelle di Ferrara, mentre Ravenna dominava le saline di Cervia. Con l’esaurimento delle saline di Chioggia intorno al 1300, Venezia fu costretta a imporre dazi e tasse sul sale. Per garantirsi nuove fonti, intraprese una politica aggressiva, arrivando a conquistare e dominare le coste dell’Adriatico orientale. Anche altre città , come Firenze e Gubbio, dovettero difendere i propri approvvigionamenti di sale dagli interessi espansionistici veneziani. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Il quindicesimo secolo e la guerra del sale

In questa notizia si parla di: Secolo Sale Quindicesimo Guerra

