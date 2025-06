Il Quantismo L' illusione della materia A Roma la mostra di Marco Orlandi

Ma questa mostra non è solo arte: è un viaggio affascinante nel mondo delle illusioni e delle percezioni, invitandoci a riflettere sulla natura effimera e sfuggente della realtà che ci circonda.

Marco Orlandi, con la mostra "Il Quantismo, l'illusione della materia", presenta una serie di opere pittoriche e disegni che indagano la realtà come illusione, forma evanescente e mutevole. Lo fa sapere l'Associazione Culturale L'Elice. Le opere in mostra, disegni e pitture su carta realizzati con straordinaria perizia tecnica e velature quasi invisibili di grafite, indagano il confine tra materia e percezione. Ma questa mostra non è solo arte: è anche pensiero. Accanto all'esposizione viene presentato il saggio "La dessità. Perché la volontà non esiste", che introduce un nuovo concetto filosofico: la dessità, neologismo coniato dall'autore, il quale ridefinisce la volontà come sintesi di desiderio, necessità e fiducia.