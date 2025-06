Il Pronto Caos di Avellino | aspettando la cura muore il sistema

una risposta immediata, mentre il sistema sanitario vacilla sotto la pressione. Un’immagine che racchiude le sfide e le fragilità di un’Italia alle prese con un'epoca di crisi e incertezza. In questa sala d’attesa, il tempo si dilata e la speranza si stratifica, testimonianza di un sistema che, nel caos, chiede urgente attenzione. È il simbolo di un bisogno impellente di riforme e di cura reale per tutti.

