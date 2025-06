Il primo Pride del Piceno | Un’emozione fortissima saremo in piazza per i diritti

Il primo Pride del Piceno è un momento di gioia, orgoglio e lotta per l’uguaglianza. Un evento che unisce la comunità in una forte emozione di rivendicazione dei diritti, celebrando la diversità e il rispetto reciproco. Alle 15:30 ai Giardini Pubblici di corso Vittorio Emanuele, si darà inizio a questa giornata storica con un corteo che attraverserà le strade di Ascoli. Aspetto essenziale, il rispetto di tutti i partecipanti: la responsabilità di ciascuno garantirà un Pride inclusivo e sicuro.

