Il prezzo del gas chiude oltre i 36 euro al megawattora

Il prezzo del gas vola oltre i 36 euro al megawattora, facendo segnare un'impennata significativa. A Amsterdam, il punto di riferimento nel mercato TTF, i contratti si sono rafforzati di oltre il 2%, riflettendo un clima di crescente incertezza e tensione. Questa dinamica apre scenari complessi per consumatori e industria, che devono fare i conti con i costi energetici in forte risalita. La situazione resta delicata e in continua evoluzione, influenzando il nostro quotidiano.

